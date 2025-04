Tiro con l’arco CdM Auburndale le due squadre azzurre d’argento del compound

Auburndale arriva la sconfitta per le squadre azzurre nelle finali a squadre del compound, che devono così accontentarsi del secondo posto. Sia la squadra femminile sia quella maschile chiudono con la piazza d'onore, mentre il mixed team sfiora il bronzo, chiudendo al quarto posto.Nella gara femminile le azzurre Elisa Roner, Marcella Tonioli e Giulia Di Nardo si sono arrese per 233-225 al Messico di Becerra, Bernal e Quintero, trascinato dalla prima, autrice di una serie perfetta con tutte le frecce sul 10. Decisivo il primo set, chiuso 59-52 in favore del Messico: il margine di sette punti ha poi pesato per tutto il resto dell'incontro. L'Italia è riuscita a pareggiare il secondo e il quarto parziale (59-59 e 57-57), perdendo di misura anche il terzo (58-57).

