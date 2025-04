Quanti soldi guadagna Lorenzo Musetti con la finale a Montecarlo Assegno sontuoso E se vince il torneo…

Lorenzo Musetti ha sconfitto l’australiano Alex de Minaur e si è qualificato alla finale del Masters 1000 di Montecarlo, che andrà in scena domenica 13 aprile (ore 12.00) sulla terra rossa del Principato. L’azzurro si è prodigato in una splendida rimonta contro il numero 7 del mondo, la quarta durante la settimana in Costa Azzurra dopo quelle confezionate nell’ordine contro il cinese Yunchaokete Bu, il ceco Jiri Lehecka e il greco Stefanos Tsitsipas.Il toscano si è così issato all’undicesimo posto del ranking ATP e affronterà lo spagnolo Carlos Alcaraz con un duplice obiettivo: mettere le mani sul primo trofeo di livello 1000 della propria carriera e balzare per la prima volta nella top-10 della classifica internazionale, diventando addirittura il numero 7 del mondo. Il nostro portacolori sarà chiamato a sovvertire il pronostico della vigilia contro il numero 3 del mondo, con cui è sotto per 3-1 nei precedenti. Oasport.it - Quanti soldi guadagna Lorenzo Musetti con la finale a Montecarlo? Assegno sontuoso. E se vince il torneo… Leggi su Oasport.it ha sconfitto l’australiano Alex de Minaur e si è qualificato alladel Masters 1000 di, che andrà in scena domenica 13 aprile (ore 12.00) sulla terra rossa del Principato. L’azzurro si è prodigato in una splendida rimonta contro il numero 7 del mondo, la quarta durante la settimana in Costa Azzurra dopo quelle confezionate nell’ordine contro il cinese Yunchaokete Bu, il ceco Jiri Lehecka e il greco Stefanos Tsitsipas.Il toscano si è così issato all’undicesimo posto del ranking ATP e affronterà lo spagnolo Carlos Alcaraz con un duplice obiettivo: mettere le mani sul primo trofeo di livello 1000 della propria carriera e balzare per la prima volta nella top-10 della classifica internazionale, diventando addirittura il numero 7 del mondo. Il nostro portacolori sarà chiamato a sovvertire il pronostico della vigilia contro il numero 3 del mondo, con cui è sotto per 3-1 nei precedenti.

