Ciclismo poker del veneto Marchi sul circuito di Spianate

Altopascio, 12 aprile 2025 - Terza vittoria consecutiva e quarta stagionale per il trevigiano Tommaso, super velocista juniores che ha regolato tutto il gruppo a conclusione del Memorial Anna e Antonio Fabianelli sulpianeggiante dinei pressi di Altopascio. Era questa la gara allestita in pochi giorni dalle società juniores toscane, che si sono tassate (100 euro a testa), per colmare il vuoto che si era creato nel calendario dopo l’annullamento della corsa aretina di Pieve al Toppo. Al via 114 corridori eda ripetere per otto volte, per una gara velocissima (oltre 48 la media oraria) combattuta, con qualche tentativo di fuga che non ha avuto successo, ed alla fine l'intero gruppo ha disputato la volata finale. Lo spunto irresistibile di, bi-campione italiano allievi su pista, grazie anche al lavoro dei compagni di squadra nel preparare il suo poderoso sprint, per la soddisfazione del direttore sportivoCristian Pavanello che ha guidato il team.