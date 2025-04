Tiffany Stratton Charlotte Flair era il mio idolo ora voglio prendere il suo posto

Intervistata da Jan Murphy per il podcast OneFall, Tiffany ha parlato della sua rivale e del suo rapporto con lei, svelando che, quando ha iniziato ad approcciarsi al mondo del wrestling, era proprio Charlotte il suo modello."Questo match non ha preso forma nelle scorse sei settimane, non è iniziato nemmeno quando lei ha vinto la Royal Rumble e ha scelto me.

