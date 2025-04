Marathon Bungie annuncia la data di uscita con il primo trailer gameplay

Bungie ha svelato il primo, adrenalinico trailer di gameplay di Marathon, il nuovo sparatutto fantascientifico che segna un deciso passo avanti rispetto a Destiny. Il reveal ha anche portato con sé una notizia attesissima: Marathon sarà disponibile a partire dal 23 settembre 2025, con lancio simultaneo su PC, PlayStation 5 e Xbox Series XS. Il titolo si presenta come un live service online ad alto tasso di azione, arricchito da un’estetica fortemente distintiva e da dinamiche di gioco innovative.Al centro dell’esperienza ci sono frenetiche sessioni multiplayer, elementi survival e un’ampia possibilità di personalizzare il proprio personaggio, un “runner” potenziato che combatte in ambientazioni futuristiche. I giocatori potranno vestire i panni di combattenti d’élite come Locus, Blackbird, Glitch e Void, ognuno dotato di abilità e tecniche peculiari che aggiungono profondità strategica agli scontri. Game-experience.it - Marathon, Bungie annuncia la data di uscita con il primo trailer gameplay Leggi su Game-experience.it ha svelato il, adrenalinicodidi, il nuovo sparatutto fantascientifico che segna un deciso passo avanti rispetto a Destiny. Il reveal ha anche portato con sé una notizia attesissima:sarà disponibile a partire dal 23 settembre 2025, con lancio simultaneo su PC, PlayStation 5 e Xbox Series XS. Il titolo si presenta come un live service online ad alto tasso di azione, arricchito da un’estetica fortemente distintiva e da dinamiche di gioco innovative.Al centro dell’esperienza ci sono frenetiche sessioni multiplayer, elementi survival e un’ampia possibilità di personalizzare il proprio personaggio, un “runner” potenziato che combatte in ambientazioni futuristiche. I giocatori potranno vestire i panni di combattenti d’élite come Locus, Blackbird, Glitch e Void, ognuno dotato di abilità e tecniche peculiari che aggiungono profondità strategica agli scontri.

