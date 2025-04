DonatoriNati alla festa per i 173 anni della Polizia Saltari Donare sangue è gesto di prevenzione

DonatoriNati in piazza del Popolo in occasione del 173° anniversario della Fondazione della Polizia di Stato. Questa mattina, nell'ambito delle iniziative programmate per il 173° anniversario della Polizia di Stato, DonatoriNati – Associazione donatori volontari Polizia di Stato – ha organizzato in Piazza del Popolo una raccolta straordinaria di sangue, proseguendo il suo impegno ormai ventennale nella sensibilizzazione alla cultura della solidarietà e dell'impegno civico. “Un gesto di altruismo, che è anche un importantissimo gesto di prevenzione per la propria salute”, ha dichiarato Claudio Saltari, presidente nazionale DonatoriNati, invitando la cittadinanza a visitare il Villaggio della Legalità, che fino a domenica 13 aprile sarà animato da stand, attività, esibizioni e conferenze dedicate alle diverse articolazioni della Polizia e aperti a tutti, grandi e piccini. Liberoquotidiano.it - DonatoriNati alla festa per i 173 anni della Polizia, Saltari: Donare sangue è gesto di prevenzione Leggi su Liberoquotidiano.it (Agenzia Vista) Roma, 12 aprile 2025in piazza del Popolo in occasione del 173°versarioFondazionedi Stato. Questa mattina, nell'ambito delle iniziative programmate per il 173°versariodi Stato,– Associazione donatori volontaridi Stato – ha organizzato in Piazza del Popolo una raccolta straordinaria di, proseguendo il suo impegno ormai ventennale nella sensibilizzazioneculturasolidarietà e dell'impegno civico. “Undi altruismo, che è anche un importantissimodiper la propria salute”, ha dichiarato Claudio, presidente nazionale, invitando la cittadinanza a visitare il VillaggioLegalità, che fino a domenica 13 aprile sarà animato da stand, attività, esibizioni e conferenze dedicate alle diverse articolazionie aperti a tutti, grandi e piccini.

