Successo per il premio sul ambiente

Successo per Il premio letterario Artistico Estate al Mare, Sport, Arte e Divertimento che ha trasmesso tantissime emozioni ai presenti al Ristorante Colombo di Salerno e ha visto la vasta partecipazione di pittori, scrittori e tanti appassionati del mondo dell'Arte, della letteratura e della. Salernotoday.it - Successo per il premio sull'ambiente Leggi su Salernotoday.it per Illetterario Artistico Estate al Mare, Sport, Arte e Divertimento che ha trasmesso tantissime emozioni ai presenti al Ristorante Colombo di Salerno e ha visto la vasta partecipazione di pittori, scrittori e tanti appassionati del mondo dell'Arte, della letteratura e della.

Potrebbe interessarti anche:

Premio "ImpresArte" 2025 a Sora : grande successo per la prima edizione

Successo e apprezzamenti per la prima edizione del Premio "ImpresArte" Industria e Commercio. La manifestazione è andata in scena nella mattinata di sabato 22 febbraio presso la Sala Consiliare del ...

Emanuela Fanelli al Premio Afrodite : «Il successo di una - lo è di tutte perché più siamo e più non rappresentiamo un'eccezionalità»

La serata ha celebrato le attrici e le registe italiane che si sono distinte per le loro opere e interpretazioni durante l'ultimo anno. Da Monica Guerritore a Emanuela Fanelli: il racconto

Giugliano - successo il vernissage “Natura - arte e ambiente” presentato a TeleClub Italia

Gran successo per il vernissage presentato ieri pomeriggio, 21 febbraio, presso la redazione di Teleclubitalia a Giugliano. L’evento espositivo, dal titolo “Natura, arte e ambiente”, curato dal ...

Successo per il premio sull'ambiente. Cava de’ Tirreni, è ancora successo per la XVI edizione del Premio Com&Te con il secondo salotto letterario: protagonisti Stefano Liberti e il Mediterraneo. A MAR de MOLADA il Premio per l’Ambiente Gianfranco Merli. Premio Ambiente 2025: Monfalcone premia l’impegno per la tutela del territorio. Grande successo per l'Impact Marketing Award del 17 ottobre 2024: a Impact Fiera Padova premiate le aziende che generano impatti positivi sulla comunità e sull'ambiente. Positano, successo per la seconda edizione del Premio 'Comunicare l'Archeologia'. Ne parlano su altre fonti