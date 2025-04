Zonawrestling.net - Impact 10.04.2025 Joe Hendry Si o Joe Hendry No?!

Leggi su Zonawrestling.net

Si apre un nuovo episodio di! con Ethan Page pronto a dire la sua dopo il ritorno di settimana scorsa.Ethan sottolinea come il suo ritorno sia stato impattante e di come vincerà il main event di Rebellion per poi portarsi il titolo TNA a NXT.A interromperlo c’è Frankie Kazarian con il quale ha un battibecco fino a essere interrotto dal DOA, Santino Marella.Santino invita i due a mantenere la calma, perché la situazione main event potrebbe subire ripercussioni a causa dell’infortunio patito alla spalla dal campione in carica, Joe.Le telecamere si staccano dopo queste parole e ci portano nel backstage dove Gia Miller intervista Steve Maclin. L’ex TNA World Champion si definisce pronto per Unbreakable dove è intenzionato a conquistare il titolo International e non gli interessa cosa potrebbero pensare persone come Eric Young, perché non avrà bisogno di alcun aiuto.