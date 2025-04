Serie A la Juventus batte 2 1 il Lecce e si porta per una notte al terzo posto

Serie A la Juventus vince contro il Lecce per 2-1. Decidono la partita Koopmeiners e Yildiz. Inutile la rete di Baschirotto arrivata pochi minuti prima del Novantesimo. In attesa delle partite di Bologna e Atalanta, la Juve si porta per una notte al terzo postoL'articolo Serie A, la Juventus batte 2-1 il Lecce e si porta per una notte al terzo posto proviene da Il Difforme. Ildifforme.it - Serie A, la Juventus batte 2-1 il Lecce e si porta per una notte al terzo posto Leggi su Ildifforme.it Nell'ultima partita del sabato diA lavince contro ilper 2-1. Decidono la partita Koopmeiners e Yildiz. Inutile la rete di Baschirotto arrivata pochi minuti prima del Novantesimo. In attesa delle partite di Bologna e Atalanta, la Juve siper unaalL'articoloA, la2-1 ile siper unaalproviene da Il Difforme.

Potrebbe interessarti anche:

Serie A - Juventus-Milan 2-0 : le due reti condannano i rossoneri

Juventus-Milan Streaming Gratis : dove vedere la Diretta live di Serie A

DIRETTA Serie A - Roma-Juventus | Formazioni UFFICIALI LIVE

Serie A, Venezia-Monza 1-0, Inter-Cagliari 3-1, Juventus-Lecce 2-1. Serie A, la Juventus batte il Lecce e sale al terzo posto. Juventus implacabile con Tudor, 2-1 al Lecce e 3° posto: gol di Koopmeiners e Yildiz. Serie A, Juventus-Lecce 2-1: i salentini tentano il colpo gobbo nel finale ma vincono i bianconeri. Serie A: la Juventus batte il Genoa 1-0, decide un gol di Yildiz al 26' CRONACA e FOTO. Fiorentina-Juventus 3-0: video, gol e highlights. Ne parlano su altre fonti

In base a quanto diffuso da sportnotizie24.com: Serie A, Juventus batte Lecce 2-1: tris Inter al Cagliari - Nei match del sabato, della 32a giornata di Serie A, sono arrivate le vittorie di Juventus e Inter: Venezia-Monza 1-0 ...

Come riferisce ansa.it: Calcio: Juventus-Lecce 2-1 - Juventus batte Lecce 2-1 in uno degli anticipi della 32/a di Serie A. Pronti via e Koopmeiners sblocca la partita al 2'. Al 5' palo del Lecce, subito vicino al pari con Krstovic. Al 33' bis di Yildiz, ...

Come indicato da msn.com: Juventus-Lecce risultato 2-1: Koopmeiners e Yildiz gol, è terzo posto - La Juventus batte agevolmente il Lecce e si issa temporaneamente al terzo posto in classifica scavalcando Bologna e Atalanta. In gol Koopmeiners e Yildiz, due assist per Vlahovic. Un palo per Krstovic ...