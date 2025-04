Oasport.it - Beach volley, si ferma a un passo dalla semifinale il cammino di Gottardi/Orsi Toth nell’Elite di Saquarema

Siad unl’avventura di Valentinae Rekadi. Le azzurre sono uscite sconfittebattaglia di quasi un’ora contro le statunitensi Cheng e Shaw ma escono a testa alta da un torneo che le ha viste protagoniste con tre successi e due sconfitte contro Barbara/Rebecca e contro la campionessa del mondo in carica Cheng in coppia con la nuova compagna Shaw.Tanti rimpianti per il primo set delle azzurre che sono partite fortissimo, si sono portate avanti 8-4 e 13-8, poi hanno subito il ritorno delle rivali che, con un break di 5-0, hanno pareggiato a quota 15 e, in un finale convulso, sono riuscite ad avere la meglio ai vantaggi con il punteggio di 22-20. Le italiane hanno avuto il merito di non crollare mentalmente e si sono rimesse in carreggiata in una prima parte di secondo set tutta ad inseguire fino al 10-12 prima e al 16-18 poi, prima che un break micidiale di 5-0 conal servizio, abbia regalato l’1-1 alle italiane con il punteggio di 21-18.