Scontri in piazza al corteo pro Palestina La Russa avvelenato Vergognoso

Scontri verificatisi durante il corteo pro Palestina organizzato oggi a Milano hanno acceso un acceso dibattito politico e sociale. La manifestazione, che avrebbe dovuto svolgersi pacificamente, è degenerata in episodi di violenza e vandalismo, tra cui scritte minacciose rivolte al Presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, e Scontri con le forze dell’ordine.La Russa: «Vergognoso, si scherza col fuoco»Il presidente del Senato, Ignazio La Russa, ha definito gli avvenimenti «gravissimi», sottolineando come si tratti del frutto di una «campagna di demonizzazione dell’avversario politico e delle forze di polizia». Ha espresso solidarietà a Meloni e agli agenti, ribadendo che «in troppi continuano a scherzare con il fuoco».Santanchè: «Il vero volto dei pacifisti di sinistra»La ministra del Turismo, Daniela Santanchè, ha denunciato con forza le azioni vandaliche, riportando in particolare la scritta «spara a Giorgia» apparsa su una vetrina. Thesocialpost.it - Scontri in piazza al corteo pro Palestina. La Russa avvelenato: “Vergognoso” Leggi su Thesocialpost.it Gliverificatisi durante ilproorganizzato oggi a Milano hanno acceso un acceso dibattito politico e sociale. La manifestazione, che avrebbe dovuto svolgersi pacificamente, è degenerata in episodi di violenza e vandalismo, tra cui scritte minacciose rivolte al Presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, econ le forze dell’ordine.La: «, si scherza col fuoco»Il presidente del Senato, Ignazio La, ha definito gli avvenimenti «gravissimi», sottolineando come si tratti del frutto di una «campagna di demonizzazione dell’avversario politico e delle forze di polizia». Ha espresso solidarietà a Meloni e agli agenti, ribadendo che «in troppi continuano a scherzare con il fuoco».Santanchè: «Il vero volto dei pacifisti di sinistra»La ministra del Turismo, Daniela Santanchè, ha denunciato con forza le azioni vandaliche, riportando in particolare la scritta «spara a Giorgia» apparsa su una vetrina.

