Sucic, il futuro centrocampista dell’Inter incanta in Croazia: la sua rete da sogno in Dinamo Zagabria Osijek! Che bel biglietto da visita!Petar Sucic ritrova la gioia del gol e lo fa davvero bello! Il centrocampista croato classe 2003 è il primo colpo chiuso dagli uomini del calciomercato Inter per la prossima stagione, i quali lo hanno acquistato dalla Dinamo Zagabria già a gennaio, col calciatore che si trasferirà a Milano da giugno. La sua avventura in nerazzurro inizierà col Mondiale per Club. Intanto i tifosi nerazzurri possono cominciare ad ammirare le sue qualità mostrate nella splendida rete realizzata dal giocatore in Dimao Zagabria Osijek (match terminato sul risultato finale di 2 a 0).Nel frattempo Sucic. pic.twitter.com/iej5uf60cx— Alessandro (@90ordnasselA) April 12, 2025 Nelle scorse settimane aveva cominciato a riassaporare il campo, sia con la squadra di club sia con la nazionale, mettendo minuti importanti nelle gambe dopo un lungo periodo di stop per infortunio. Internews24.com - Gol Sucic, il futuro centrocampista dell’Inter incanta in Croazia: la sua rete da sogno in Dinamo Zagabria Osijek! – VIDEO Leggi su Internews24.com di RedazioneGol, ilin: la suadain! Che bel biglietto da visita!Petarritrova la gioia del gol e lo fa davvero bello! Ilcroato classe 2003 è il primo colpo chiuso dagli uomini del calciomercato Inter per la prossima stagione, i quali lo hanno acquistato dallagià a gennaio, col calciatore che si trasferirà a Milano da giugno. La sua avventura in nerazzurro inizierà col Mondiale per Club. Intanto i tifosi nerazzurri possono cominciare ad ammirare le sue qualità mostrate nella splendidarealizzata dal giocatore in Dimao(match terminato sul risultato finale di 2 a 0).Nel frattempo. pic.twitter.com/iej5uf60cx— Alessandro (@90ordnasselA) April 12, 2025 Nelle scorse settimane aveva cominciato a riassaporare il campo, sia con la squadra di club sia con la nazionale, mettendo minuti importanti nelle gambe dopo un lungo periodo di stop per infortunio.

