Amadeus si trasforma in un rapper ad Amici e conquista tutto il pubblico stupendo anche Maria – VIDEO

Amici 24 è stato vinto da Amadeus e Lorella Cuccarini. Il guanto di sfida tra professori della quarta puntata di Amici 24 è stato vinto da Amadeus e Lorella Cuccarini.

