Rompipallone.it - Mercato Milan, nuovo colpo in arrivo per l’attacco: pronta l’offerta

Leggi su Rompipallone.it

Ilè pronto a intervenire per migliorare la rosa nella prossima finestra di. Ha puntato gli occhi sul giovane attaccante. Di seguito le ultime novitàIl, ieri sera, è sceso in campo per l’anticipo della trentaduesima giornata di campionato sfidando l’Udinese, squadra che ha giocato in casa. Il match è terminato per 0 a 4 grazie ai gol di Leao, Pavlovic, Henrnandez e Reijnders.Un risultato importante per la squadra di Conceicao che vuole dimostrare di essere presente e di voler vincere le ultime partite per poter accedere alle competizioni europee.Quella dei rossoneri, è stata una stagione complicata che, dopo aver cambiato allenatore, ha subito vari alti e bassi portando a casa però un trofeo. La società, però, non vuole ripetere gli stessi errori e per questo motivo studia già le prossime mosse di