Nintendo apre il primo Game Experience Center in Italia: dal 12 aprile a Zoomarine

Dal 122025, i fanavranno un nuovo motivo per visitare, il noto parco divertimenti di Torvaianica, in provincia di Roma. In occasione del suo 20° anniversario,inaugura ilin collaborazione con: uno spazio interattivo di 300 metri quadrati interamente dedicato al mondo dei videogiochi.All’interno di questo hub innovativo, i visitatori potranno esplorare l’universograzie a 24 postazioni di gioco equipaggiate conSwitch. Tra i titoli disponibili ci sono alcuni dei giochi più amati e recenti del catalogo:Donkey Kong Country Returns HDAnimal Crossing: New HorizonsPokémon Scarlatto e Pokémon ViolettoSuper Mario Bros. WonderPikmin 4Kirby’s Return to Dream Land Deluxe e Kirby e la Terra PerdutaMario Kart 8 DeluxeThe Legend of Zelda: Tears of the KingdomThe Legend of Zelda: Echoes of WisdomDurante l’estate 2025, l’esperienza sarà arricchita dalla presenza dei costume character ufficiali di Animal Crossing: Fuffy e Tom Nook saranno disponibili per foto e interazioni con i visitatori in alcune date selezionate: 20, 1 giugno, 5 luglio, 9 agosto, 16 agosto, 31 ottobre e 6 dicembre.