Papa Francesco a Santa Maria Maggiore incontro a sorpresa nella basilica

sorpresa per Papa Francesco. Vestito con la talare bianca, zucchetto alla testa, il Pontefice ha fatto il suo ingresso nella basilica di Santa Maria Maggiore in sedia a rotelle e portando un mazzo di rose bianche per un omaggio floreale alla Salus Popoli Romani. Aveva i naselli per l'ossigeno ma e' apparso in buona forma. Il Papa si e' recato alla cappella della Salus Popoli Romani, l'area era stata fatta sgombrare dai gendarmi. Il Papa e' stato accolto dall'arciprete, il card. Rolandas Mackrikas. Una vera a propria sorpresa per i fedeli che lo hanno incrociato, come un gruppetto di messicani che ho la chiamato e Bergoglio che ha risposto al saluto con un gesto della mano. Iltempo.it - Papa Francesco a Santa Maria Maggiore, l'incontro a sorpresa nella basilica Leggi su Iltempo.it Ancora una visita aper. Vestito con la talare bianca, zucchetto alla testa, il Pontefice ha fatto il suo ingressodiin sedia a rotelle e portando un mazzo di rose bianche per un omaggio floreale alla Salus Popoli Romani. Aveva i naselli per l'ossigeno ma e' apparso in buona forma. Ilsi e' recato alla cappella della Salus Popoli Romani, l'area era stata fatta sgombrare dai gendarmi. Ile' stato accolto dall'arciprete, il card. Rolandas Mackrikas. Una vera a propriaper i fedeli che lo hanno incrociato, come un gruppetto di messicani che ho la chiamato e Bergoglio che ha risposto al saluto con un gesto della mano.

