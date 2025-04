Mark Samson potrebbe aver ucciso Ilaria Sula la sera 25 marzo i vestiti sul corpo di lei e lo scontrino con i detersivi per pulire la casa

Ilaria Sula potrebbe esser stata uccisa in casa di Mark Samson la sera del 25 marzo e non la mattina del 26, come ha dichiarato l’ex 23enne. Il corpo della giovane potrebbe essere rimasto nell’appartamento di via Homs a Roma, dove Samson vive con il genitori, per almeno venti ore. A riportarlo è LaPresse che ha visionato i resoconti sulle ispezioni fatte sul luogo dove è stato trovato il corpo della studentessa di Terni. Al momento della scoperta Ilaria indossava pantaloni neri marca Bershka e felpa bianca, H&M, sporca di sangue. Cos’altro è stato trovato in via Homs: inclusi i guanti in lattice con tracce ematiche e il sangue in diverse stanzeDiverse paia di guanti in lattice, inoltre, con tracce ematiche sono state trovate in via Homs. E nell’auto di Samson, fotografata da un fototrappola per contrastare l’abbandono di rifiuti il 26 marzo alle 18. Leggi su Open.online esser stata uccisa indiladel 25e non la mattina del 26, come ha dichiarato l’ex 23enne. Ildella giovaneessere rimasto nell’appartamento di via Homs a Roma, dovevive con il genitori, per almeno venti ore. A riportarlo è LaPresse che ha visionato i resoconti sulle ispezioni fatte sul luogo dove è stato trovato ildella studentessa di Terni. Al momento della scopertaindossava pantaloni neri marca Bershka e felpa bianca, H&M, sporca di sangue. Cos’altro è stato trovato in via Homs: inclusi i guanti in lattice con tracce ematiche e il sangue in diverse stanzeDiverse paia di guanti in lattice, inoltre, con tracce ematiche sono state trovate in via Homs. E nell’auto di, fotografata da un fototrappola per contrastare l’abbandono di rifiuti il 26alle 18.

Potrebbe interessarti anche:

Femminicidio Ilaria Sula - Mark Samson potrebbe aver avuto dei complici : Verifiche in corso su due amici del 23enne

Verifiche anche su due amici di Mark Samson, il 23enne che ha ucciso la studentessa Ilaria Sula. Sono in corso accertamenti per chiarire se Samson è stato aiutato per disfarsi del cadavere di ...

Mark Samson - indagata la madre del killer di Ilaria Sula : «Non ho visto niente». Ma è stata smentita : potrebbe averlo aiutato a ripulire la stanza e a sbarazzarsi del corpo

Hanno lavorato per una vita, certi di garantire un futuro diverso al figlio in questo Paese che non era il loro e dove sono sempre rimasti un po' ai margini. Rik, il papà di Mark Samson in...

Omicidio di Ilaria Sula - domani sarà interrogata la madre di Mark Samson

AGI - Nella giornata di domani alla madre del 23enne accusato dell'omicidio di Ilaria Sula sarà contestata l'accusa di 'occultamento di cadavere'. La donna, convocata per un interrogatorio in ...

Mark Samson potrebbe aver ucciso Ilaria Sula la sera 25 marzo: i vestiti sul corpo di lei e lo scontrino con i detersivi per pulire la casa. In casa di Mark Samson sangue ovunque. L'ipotesi: il corpo di Ilaria Sula nell'appartamento per 20 ore. Femminicidio Ilaria Sula, sospetti su altri familiari di Mark Samson: lo avrebbero aiutato dopo il delitto. Il padre di Ilaria è sicuro: "Costretta ad andare a casa di Mark Samson. Non accettiamo le sue scuse". Omicidio Ilaria Sula, sotto inchiesta altri familiari di Mark Samson. Mark Samson, la lettera ai genitori di Ilaria Sula: «Scusatemi per l'atroce delitto, sono impazzito di dolore. Ne parlano su altre fonti

Da quanto emerge da bigodino.it: “Ancora una bugia” Mark Samson continua a mentire sul femminicidio di Ilaria Sula: cosa hanno scoperto in casa - Scopri i dettagli inquietanti del caso di omicidio di Ilaria Sula, con nuove prove e dichiarazioni contraddittorie dell'ex fidanzato Mark Samson.

Lo rende noto msn.com: Mark Samson e la bugia sulla data dell'omicidio: i vestiti di Ilaria Sula, le tracce di sangue ovunque in casa e lo scontrino dei detersivi - Ilaria Sula non sarebbe stata uccisa il 26 marzo, come ha confessato il suo ex fidanzato Mark Samson, ma il 25 sera. E il suo cadavere sarebbe rimasto nella casa di via Homs a Roma, dove lui ...

In base a quanto diffuso da msn.com: Mark Samson, un solo esame dato all'università ma la festa di laurea era pronta: Ilaria Sula l'ha scoperto e ha rotto con lui - Ilaria Sula aveva scoperto le difficoltà di Mark Samson con l'università. Il 23enne aveva mentito sia a lei che ai genitori e aveva preparato la festa di laurea, nonostante ...