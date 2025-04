Inter Arnautovic si reinventa il finale e spera nel rinnovo

Arnautovic ha deciso di scrivere un nuovo finale proprio quando la sua seconda avventura con l`Inter sembrava destinata a concludersi, per i. Leggi su Calciomercato.com ha deciso di scrivere un nuovoproprio quando la sua seconda avventura con l`sembrava destinata a concludersi, per i.

Inter Monza LIVE 1-2 : Arnautovic risveglia i nerazzurri - si va all’intervallo

di Giuseppe ColicchiaAppuntamento alle 20:45 a San Siro per Inter Monza, match valevole per il 28° turno di Serie A: seguilo live con noi Tutto pronto a San Siro per Inter Monza, la sfida valevole ...

L'Inter non si distrae - Cagliari battuto 3-1 : ispirato Arnautovic con gol e assist

INTER-CAGLIARI 3-1 MARCATORI : 13'pt Arnautovic, 26'pt Lautaro Martinez, 3'st Piccoli, 10'st Bisseck. INTER (3-5-2) : Sommer 7; Bisseck 7, De Vrij 6.5, Carlos Augusto 6.5; Zalewski 6 (22'st Bastoni ...

L’Inter si prende la rivincita sulla Fiorentina e si porta a un punto dal Napoli : decide Arnautovic

L'Inter batte 2-1 la Fiorentina e si porta a una sola lunghezza dal Napoli. La sfida di San Siro è stata ricca di polemiche, in particolare per il gol del vantaggio dei nerazzurri.Continua a leggere

Inter, Arnautovic si reinventa il finale e spera nel rinnovo. Venezia-Inter 0-1: cronaca e tabellino. Inter, il 2025 inizia al meglio: Dumfries stende l'Atalanta con una doppietta, sarà finale di Supercoppa il 6 gennaio. Inter, affare con l'Arsenal: Inzaghi lo reinventa, erede di Mkhitaryan. Le formazioni ufficiali di Inter-Como: Inzaghi reinventa la difesa, Bastoni al centro. La scelta su Barella.

