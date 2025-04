13 Aprile Oroscopo almanacco accadde oggi proverbio e santo del giorno

Aprile è il 103º giorno dell'anno nel calendario gregoriano. Mancano 263 giorni alla fine dell'anno.Fase lunare: Gibbosa calantesanto del giorno: San Martino I, papa e martireproverbio del giorno: Marzo asciutto e Aprile bagnato, beato il villano che ha seminatoOroscopo 13.

