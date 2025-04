Ilveggente.it - Pronostico Le Havre-Rennes: calano il tris

Leè una partita valida per la ventinovesima giornata di Ligue 1 e si gioca domenica alle 17:15: statistiche, diretta tv, probabili formazioni,.Sente il profumo della salvezza il Le, una squadra che fino a poco tempo fa sembrava davvero essere spacciata. Ma le due vittorie di fila, una in casa e una in trasferta, rispettivamente contro Nantes e Montpellier, permettono di guardare con molto interesse e con rinnovati obiettivi alla parte finale di questa stagione.Leil(Lapresse) – Ilveggente.itAllargando il nostro sguardo alle ultime cinque gare, sono quattro i risultati utili della formazione che ospita il: solamente la sconfitta contro il Lione, che ci sta, ovviamente, ha fermato un percorso che sembrava davvero netto.