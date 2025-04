Lazio Roma formazioni e orari tv Punti chiave per la Champions nel 185 derby

Roma 12 aprile 2025 - Una città e due squadre di calcio, essere laziale o essere Romanista sono due modi diversi di vivere la stessa passione. Il Tevere divide in due la città, su una sponda un'aquila vola leggiadra per poggiarsi su uno scudo di biancoceleste tinto; dall'altra parte una lupa giallorossa ulula alla luna e allatta i padri della città. Almeno due volte l'anno le due anime della città vengono a incontrarsi per determinare chi in quella stagione possa definirsi il padrone della città, tra emozioni in campo, tifo nelle curve e sfottò fuori dallo stadio. Questo weekend la Serie A potrà celebrare il derby numero 185 in gara ufficiale della Capitale, in campo la Lazio ospiterà la Roma, con calcio d'inizio allo stadio Olimpico alle 20:45 di domenica 13 aprile 2025. All'andata a imporsi fu la Roma guidata già da Claudio Ranieri con le reti di Lorenzo Pellegrini e Alexis Saelemaekers.

