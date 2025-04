Tragedia sul lavoro Giuseppe muore così Troppo tardi

lavoro ha scosso la provincia di Napoli. Nel primo pomeriggio di oggi, sabato 12 aprile, un operaio di 54 anni, Giuseppe Scarpato, ha perso la vita mentre stava tinteggiando le pareti di un'abitazione.La dinamica dell'incidenteSecondo le prime ricostruzioni effettuate dai carabinieri, intervenuti prontamente sul posto, l'uomo avrebbe perso l'equilibrio mentre si trovava su una scala. La caduta si è rivelata fatale: Scarpato è deceduto sul colpo. Nonostante l'arrivo dei soccorritori, per il 54enne non c'è stato nulla da fare.Il luogo dell'incidente e le indagini in corsoL'incidente si è verificato a Pollena Trocchia, in via San Giacomo. Le indagini ora si concentrano sulla regolarità delle condizioni lavorative della vittima. Gli inquirenti stanno verificando se Scarpato fosse regolarmente assunto dall'impresa che stava eseguendo i lavori nell'abitazione.

