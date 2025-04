Claudio Marenzi Bisogna esaltare la qualità made in Italy

Laverita.info - Claudio Marenzi: «Bisogna esaltare la qualità made in Italy» Leggi su Laverita.info Il presidente di Herno: «I prodotti del nostro Paese sono costosi, non cari: ci vuole un protocollo per certificarne il valore. Però i prezzi sono cresciuti troppo, così si perdono anche i clienti più facoltosi. La mia passione è l’arte: la porto in azienda».

Potrebbe interessarti anche:

L'Eredità - il disoccupato Claudio vince alla Ghigliottina? "Bisogna affidarsi a questo" : amarezza dopo il trionfo

Come ogni sera, anche oggi mercoledì 29 gennaio 2025, L'Eredità ha regalato emozioni durante il gioco finale della Ghigliottina. Siamo al programma campione di ascolti condotto come sempre da Marco ...

Il nibbio - Claudio Santamaria e Sonia Bergamasco : "Bisogna salvaguardare i fatti in un'epoca distorta"

I protagonisti raccontano lo sguardo di Nicola Calipari e Giuliana Sgrena, riletti nel film di Alessandro Tonda. La nostra intervista. Lo sguardo reale e oggettivo, filtrato da un film che punta ...

Atalanta-Inter - alla sosta bisogna arrivarci davanti a tutti

Atalanta-Inter, stasera alle 20.45, sarà l’ultima partita di Serie A prima della sosta per le nazionali di fine marzo. E, considerato che non si giocherà più per due settimane, bisogna evitare di ...

Claudio Marenzi: «Bisogna esaltare la qualità made in Italy». Claudio Marenzi e il sistema italiano della moda. Moda e arte, miart 2022: il Premio Herno alla sua settima edizione. Ne parlano su altre fonti