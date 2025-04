È in sviluppo un nuovo capitolo di Prototype secondo un playtester

secondo quanto riportato da Insider Gaming, tramite il giornalista Tom Henderson, un nuovo capitolo di Prototype è attualmente in fase di sviluppo. La voce è partita da un utente Reddit, Bigbyy, che ha condiviso informazioni provenienti da un sondaggio di YouGov riservato, per cui ha firmato un NDA (Accordo di Non Divulgazione). Sebbene non si tratti di un vero e proprio playtest, il sondaggio pare confermasse alcune funzionalità già pianificate per giochi in arrivo, tra cui proprio questo nuovo Prototype.secondo le indiscrezioni, il gioco vedrà il ritorno di Alex Mercer come protagonista, con l’iconico gameplay basato sulla mutazione e la capacità di assumere l’aspetto di altre persone per infiltrarsi in specifiche aree della mappa. Anche stavolta, l’ambientazione sarà New York City, elemento ormai distintivo della serie. Game-experience.it - È in sviluppo un nuovo capitolo di Prototype, secondo un playtester Leggi su Game-experience.it quanto riportato da Insider Gaming, tramite il giornalista Tom Henderson, undiè attualmente in fase di. La voce è partita da un utente Reddit, Bigbyy, che ha condiviso informazioni provenienti da un sondaggio di YouGov riservato, per cui ha firmato un NDA (Accordo di Non Divulgazione). Sebbene non si tratti di un vero e proprio playtest, il sondaggio pare confermasse alcune funzionalità già pianificate per giochi in arrivo, tra cui proprio questole indiscrezioni, il gioco vedrà il ritorno di Alex Mercer come protagonista, con l’iconico gameplay basato sulla mutazione e la capacità di assumere l’aspetto di altre persone per infiltrarsi in specifiche aree della mappa. Anche stavolta, l’ambientazione sarà New York City, elemento ormai distintivo della serie.

