Brignone la strada olimpica è in salita ma non molla Mi manca la montagna

manca moltissimo la mia montagna, perché sono qui ma purtroppo non posso fare tutte le attività legate a quello che mi piace». Così Federica Brignone , dialogando in video collegamento con il ministro dello Sport, Andrea Abodi, durante l’evento 'Spazio montagna' di Fdi a La Thuile (Aosta). «Ovviamente - ha detto - io nella mia carriera sportiva, ma nella mia carriera personale,. Feedpress.me - Brignone, la strada olimpica è in salita ma non molla: “Mi manca la montagna” Leggi su Feedpress.me «In questo momento mimoltissimo la mia, perché sono qui ma purtroppo non posso fare tutte le attività legate a quello che mi piace». Così Federica, dialogando in video collegamento con il ministro dello Sport, Andrea Abodi, durante l’evento 'Spazio' di Fdi a La Thuile (Aosta). «Ovviamente - ha detto - io nella mia carriera sportiva, ma nella mia carriera personale,.

Potrebbe interessarti anche:

Sabotaggio al cantiere contro la pista olimpica da bob a Cortina : tubo in mezzo alla strada dove abita anche il sindaco

CORTINA D?AMPEZZO (BELLUNO) - Un grosso tubo di acciaio di traverso, a chiudere la stradina comunale che porta ad alcune case, a ridosso del cantiere dello sliding center olimpico di Cortina...

Ammazzata in strada a coltellate. La madre del killer : "L’ho coperto"

Le parole della madre di Stefano Argentino, reo confesso per l’atroce morte di Sara Campanella, oscillano tra amore materno, intriso di sensi di colpa, e l’ombra della complicità. "Mi ha chiamato ...

Incidente ai Colli - furgone si ribalta dopo scontro con un suv : chiusa strada del Palazzo

Incidente nella zona dei colli di Pescara con un furgone che si è ribaltato a causa di uno scontro laterale con un suv della Jeep. Come informa la polizia locale si è resa necessaria la chiusura ...

Brignone, la strada olimpica è in salita ma non molla: “Mi manca la montagna”. L’Italia è grande: Erika Lechner, il primo oro azzurro femminile alle Olimpiadi Invernali. Una gara in cui successe di tutto. Ne parlano su altre fonti

Lo rende noto msn.com: Brignone, la strada olimpica è in salita ma non molla: “Mi manca la montagna” - «In questo momento mi manca moltissimo la mia montagna, perché sono qui ma purtroppo non posso fare tutte le attività legate a quello che mi piace». Così ...

Lo segnala oasport.it: La sincerità di mamma Brignone: “E’ stata una tegola tremenda, ma chi ha criticato la sua scelta dico…” - Una strada decisamente in salita. Federica Brignone non si sarebbe mai immaginata nel giro di pochissimo tempo di passare dalle gioie di una stagione ...

Come riferisce oasport.it: La sincerità di mamma Brignone: “E’ stata una tegola tremenda, ma a chi ha criticato la sua scelta dico…” - Una strada decisamente in salita. Federica Brignone non si sarebbe mai immaginata nel giro di pochissimo tempo di passare dalle gioie di una stagione trionfale nello sci alpino ai dolori di un ...