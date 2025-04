Internews24.com - Muller crede nella rimonta: «Vedo un Bayern in grado di superare il turno mercoledì con l’Inter, ecco perché»

Leggi su Internews24.com

di RedazioneL’attaccante delMonaco, Thomas, ha già la testa al ritorno controdopo il pari di oggi in campionato contro il Borussia DortmundDopo il pareggio di stasera in Bundesliga contro il Borussia Dortmund per 2 a 2, anche il trequartista delMonaco, Thomas, ha voluto dire la sua. Il tedesco ha voluto mandare un messaggio di speranza ai propri compagni di squadra in vista della gara di ritorno controper i quarti di finale di Champions League.PAROLE – «Non possiamo certo dare la colpa alla mancanza di energia oggi. Eravamo determinati a vincere. Ma l’efficacia non è stata quella che avevamo immaginato. È stata una grande partita per i tifosi. Le sostituzioni sono state buone, Gnabry è stato bravissimo al suo ingresso. Avevamo molta energia, ma il problema sono state le occasioni sprecate.