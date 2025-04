Marathon riceve un un corto cinematografico realizzato da uno dei registi di Spider Verse e Love Death Robots

Marathon, Bungie ha sorpreso i fan con un cortometraggio animato di altissimo livello. Il filmato, della durata di otto minuti, è stato scritto e diretto da Alberto Mielgo, celebre per gli episodi “La testimone” e “Jibaro” della serie Love Death + Robots e collaboratore dell’universo di Spider-Verse. Il corto mette in scena, con uno stile visivo potente e distintivo, la brutale quotidianità dei “runner”, i mercenari cibernetici protagonisti del gioco, impegnati in missioni ad alto rischio su Tau Ceti IV.Dopo aver visto il trailer di annuncio con la data di uscita, la sequenza animata segue due personaggi di fazioni opposte, offrendo uno sguardo ravvicinato e drammatico sulla lotta per la sopravvivenza e la conquista di risorse preziose. Questa narrazione visiva non è solo un esercizio di stile: serve a introdurre lo spirito competitivo e spietato che anima l’universo di Marathon, un gioco che punta tutto su strategia, tensione e imprevedibilità. Game-experience.it - Marathon riceve un un corto cinematografico realizzato da uno dei registi di Spider-Verse e Love Death + Robots Leggi su Game-experience.it Durante l’evento ufficiale di presentazione di, Bungie ha sorpreso i fan con unmetraggio animato di altissimo livello. Il filmato, della durata di otto minuti, è stato scritto e diretto da Alberto Mielgo, celebre per gli episodi “La testimone” e “Jibaro” della seriee collaboratore dell’universo di. Ilmette in scena, con uno stile visivo potente e distintivo, la brutale quotidianità dei “runner”, i mercenari cibernetici protagonisti del gioco, impegnati in missioni ad alto rischio su Tau Ceti IV.Dopo aver visto il trailer di annuncio con la data di uscita, la sequenza animata segue due personaggi di fazioni opposte, offrendo uno sguardo ravvicinato e drammatico sulla lotta per la sopravvivenza e la conquista di risorse preziose. Questa narrazione visiva non è solo un esercizio di stile: serve a introdurre lo spirito competitivo e spietato che anima l’universo di, un gioco che punta tutto su strategia, tensione e imprevedibilità.

