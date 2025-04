Juventusnews24.com - Giampaolo a DAZN: «La squadra è stata brava a crearsi un’opportunità. Contatto Krstovic-Renato Veiga? Io la vedo così». La polemica arbitrale

Leggi su Juventusnews24.com

di Redazione JuventusNews24ha parlatoai microfoni dinel post-partita Juve Lecce: tutte le dichiarazioni dell’allenatore sul matchMarcoha parlato ai microfoni dinel post-partita di Juve Lecce: tutte le dichiarazioni sul match di Serie A.PAROLE – «Ho giocato con cinque giocatori apposta. Ne abbiamo subiti di attacchi. Poi l’aver subito gol dopo un minuto ha fatto saltare il piano della gara. Poi, però, laa stare più compatta e al’opportunità per un risultato che sarebbe stato straordinario.».– «Questo è un fallo clamoroso. Lui corre dietro la palla elo strattona. Secondo me, c’erano gli estremi per un calcio di rigore.»Leggi su Juventusnews24.com