Juventus Lecce 2 1 le pagelle Vlahovic 7 versione assist man Koopmeiners 7 ritrovato Yildiz 7 chirurgico

Juventus vince 2-1 in casa contro il Lecce grazie ai gol di Koopmeiners e Yildiz, entrambi su assist di Vlahovic in versione rifinitore. Baschirotto spaventa lo Stadium nel finale. I bianconeri si. Ilmessaggero.it - Juventus-Lecce 2-1, le pagelle: Vlahovic (7) versione assist-man, Koopmeiners (7) ritrovato, Yildiz (7) chirurgico Leggi su Ilmessaggero.it Lavince 2-1 in casa contro ilgrazie ai gol di, entrambi sudiinrifinitore. Baschirotto spaventa lo Stadium nel finale. I bianconeri si.

Potrebbe interessarti anche:

Roma vista Lecce - dubbio attacco per Ranieri : poi la Juventus di Tudor

Va bene il tema nuovo allenatore, così come i vari discorsi sui rinnovi dei pilastri della squadra ed un Solet nome caldo per la difesa del futuro, ma il vicino ingresso alla prossima settimana deve ...

Juventus-Lecce - ancora fiducia a Vlahovic. Probabili formazioni - orario e dove vederla

Torino, 11 aprile 2025 - All’Allianz Stadium la Juventus cerca di sfruttare gli scontri diretti in chiave Europa in programma in questa 32° giornata di Serie A (Atalanta-Bologna e Lazio-Roma) per ...

Classifica aggiornata Serie A : come cambia per la Juventus dopo Genoa Lecce

di Redazione JuventusNews24Classifica aggiornata Serie A: come cambia per la Juventus (impegnata domenica alle 18 sul campo della Fiorentina) dopo l’anticipo Genoa Lecce La ventinovesima giornata ...

Serie A, Venezia-Monza 1-0, Inter-Cagliari 3-1, Juventus-Lecce 2-1. Juventus-Lecce 2-1, pagelle e tabellino: la cura Tudor funziona, tranne sui piazzati. Serie A, Juventus-Lecce 2-1. Juventus-Lecce 2-1: video, gol e highlights. PAGELLE E TABELLINO DI JUVE-LECCE 2-1: Tudor Re Mida, Koopmeiners in gol e Yildiz nella storia. Juve-Lecce 2-1, pagelle: Vlahovic generoso, Thuram straripante. Ne parlano su altre fonti

A riportarlo è corriere.it: Juventus-Lecce risultato 2-1: Koopmeiners e Yildiz gol, è terzo posto - La Juventus batte agevolmente il Lecce e si issa temporaneamente al terzo posto in classifica scavalcando Bologna e Atalanta. In gol Koopmeiners e Yildiz, due assist per Vlahovic. Un palo per Krstovic ...

In base a quanto diffuso da tuttosport.com: Pagina 2 | Juventus-Lecce 2-1: Tudor si prende il posto Champions con Koop-Yildiz - Bianconeri spietati, sette punti in tre partite per il tecnico croato che ha ridato l'anima ai bianconeri. Nel finale Baschirotto riapre tutto ma non basta ...

Da una nota di msn.com si apprende che: Serie A, Juventus-Lecce 2-1: bianconeri momentaneamente in Champions - Juventus- Lecce 2-1: bianconeri momentaneamente in Champions All’Allianz Stadium di Torino Juventus- Lecce finisce 2-1. Bianconeri momentaneamente in Champions, terzi in classifica a quota 59. Decidon ...