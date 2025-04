Marathon Bungie rivela la closed alpha ecco quando e come registrarsi per provare il gioco

Bungie ha annunciato ufficialmente la closed alpha di Marathon, fissata per il 23 aprile 2025, offrendo ai giocatori la prima vera occasione per mettere le mani sul nuovo sparatutto fantascientifico in stile extraction. I test saranno riservati a un numero limitato di utenti, ma è già possibile registrarsi seguendo le istruzioni disponibili nel canale Discord ufficiale del gioco. Un’opportunità concreta per entrare nel vivo dell’azione prima del lancio globale previsto per il 23 settembre 2025.Il reveal della closed alpha è arrivato durante la recente presentazione del gameplay, dove Bungie ha anche mostrato un trailer cinematografico e un lungo video di giocato, illustrando le caratteristiche principali del gioco. Marathon è ambientato su Tau Ceti IV, un’ex-colonia devastata e misteriosa, in cui si aggira una gigantesca nave fantasma e dove le tracce di 30. Game-experience.it - Marathon, Bungie rivela la closed alpha, ecco quando e come registrarsi per provare il gioco Leggi su Game-experience.it ha annunciato ufficialmente ladi, fissata per il 23 aprile 2025, offrendo ai giocatori la prima vera occasione per mettere le mani sul nuovo sparatutto fantascientifico in stile extraction. I test saranno riservati a un numero limitato di utenti, ma è già possibileseguendo le istruzioni disponibili nel canale Discord ufficiale del. Un’opportunità concreta per entrare nel vivo dell’azione prima del lancio globale previsto per il 23 settembre 2025.Il reveal dellaè arrivato durante la recente presentazione del gameplay, doveha anche mostrato un trailer cinematografico e un lungo video di giocato, illustrando le caratteristiche principali delè ambientato su Tau Ceti IV, un’ex-colonia devastata e misteriosa, in cui si aggira una gigantesca nave fantasma e dove le tracce di 30.

Potrebbe interessarti anche:

Marathon - Bungie ha in programma uno Showcase dedicato ad Aprile 2025?

Dopo un lungo silenzio, Marathon, il nuovo extraction shooter di Bungie, potrebbe finalmente tornare sotto i riflettori. Secondo il giornalista Jeff Grubb, l’azienda ha intenzione di rivelare nuovi ...

Bungie - Sony ha risposto duramente alla causa dell’ex director di Marathon da $200 milioni

Lo scontro tra Chris Barrett e Sony sta entrando nel vivo: dopo che l’ex director di Bungie ha intentato una causa multimilionaria contro il colosso giapponese, accusandolo di aver orchestrato il ...

Marathon - Bungie annuncia lo showcase dove verrà mostrato il gameplay del gioco

Dopo mesi di attesa e misteriosi teaser online, Bungie ha finalmente rotto il silenzio: il gameplay di Marathon verrà mostrato per la prima volta sabato 12 aprile alle ore 19:00 italiane. Lo ...

Marathon: il nuovo gioco di Bungie verrà mostrato questa settimana, data e orario della presentazione. Marathon: Bungie presenta il suo nuovo progetto. Marathon, Bungie rivela la closed alpha, ecco quando e come registrarsi per provare il gioco. Marathon non sarà un gioco a "prezzo pieno", rivela Bungie e promette presto nuove informazioni. Marathon, Bungie conferma: il reveal del gioco fissato al prossimo 12 aprile. Ex avvocato di The Pokémon Company e Bungie rivela come hanno catturato i leaker. Ne parlano su altre fonti

In base alle informazioni di msn.com: Marathon, Bungie rivela la closed alpha, ecco quando e come registrarsi per provare il gioco - Utilizza dati di georilevazione precisi ed esegui una scansione attiva delle caratteristiche del dispositivo per l'identificazione. Questa operazione serve per archiviare le informazioni su un disposi ...

Da quanto emerge da informazione.it: Marathon sarà presto giocabile in closed alpha, ecco quando e come registrarsi - Nel corso dedicato alla presentazione del gameplay di Marathon, è stato annunciato che il gioco uscirà il 23 settembre 2025, su PC, PlayStation 5 e Xbox Series X. Inoltre è stato svelato l'arrivo dell ...

A riportarlo è everyeye.it: Marathon: come iscriversi alla Closed Alpha di aprile? Brutte notizie per l'Italia - Bungie illustra le modalità di partecipazione alla prima Closed Alpha di Marathon, ma c'è una brutta notizia per coloro che desiderano iscriversi in Italia ...