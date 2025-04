Juventus implacabile con Tudor 2 1 al Lecce e 3 posto gol di Koopmeiners e Yildiz

Lecce. Tudor ottiene il secondo successo e balza al terzo posto. Gol di Koopmeiners, Yildiz e Baschirotto. Leggi su Fanpage.it La Juve soffre negli ultimi minuti ma vince anche con ilottiene il secondo successo e balza al terzo. Gol die Baschirotto.

Juventus implacabile con Tudor, 2-1 al Lecce e 3° posto: gol di Koopmeiners e Yildiz. LIVE TJ - JUVENTUS-LECCE 2-0 - Inizia la ripresa allo Stadium. LIVE TJ - JUVENTUS-LECCE 2-0 - Finisce la prima frazione: bianconeri sul doppio vantaggio. Roma-Juve, Ranieri: «Giusto che io dica stop, prima di morire voglio vedere cosa c'è oltre il calcio. Derby? P. Yildiz, come ti cambia Tudor! Nuovo ruolo per far svoltare la Juve. Juventus, Vlahovic rinato: gol con la Serbia e con Tudor cambia tutto, ecco perché. Ne parlano su altre fonti

Secondo quanto riportato da fanpage.it: Juventus implacabile con Tudor, 2-1 al Lecce e 3° posto: gol di Koopmeiners e Yildiz - Tudor ottiene il secondo successo e balza al terzo posto. Gol di Koopmeiners, Yildiz e Baschirotto. La Juventus batte pure il Lecce (2-1). A Torino i bianconeri rapidamente chiudono la pratica. Tudor ...

Da una nota di calciostyle.it si apprende che: Juventus, ecco come giocherà con Tudor - Ecco come si giocherebbe con lui. La Juventus ha già scelto il successore in panchina di Thiago Motta: sarà Igor Tudor, ex allenatore della Lazio. Il cambio in panchina porterà anche un nuovo modulo: ...

Dalle pagine di tuttojuve.com si apprende che: TJ - JUVENTUS-LECCE 2-0 - Triplo cambio bianconero - 67' Triplo cambio Juve: dentro Kolo Muani per Vlahovic, poi Cambiaso per McKennie e Weah per Koopmeiners. 65' Negli ultimi minuti il Lecce sta provando a scuotersi in fase ...