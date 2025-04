Juventus Lecce 2 1 Tudor domina e soffre nel finale decidono Koopmeiners e Yildiz

Juventus e Lecce termina sul 2-1 per i bianconeri, che conquistano tre punti cruciali nella corsa Champions. I ragazzi di Tudor dominano per tutto l’arco del match portandosi sul doppio vantaggio con le reti di Koopmeiners e Yildiz nel primo tempo, per poi soffrire nel finale dopo il gol di Baschirotto. Salentini che continuano la loro striscia negativa mentre la Vecchia Signora sale, almeno per una notte, al terzo posto.Juventus-Lecce, il racconto del matchLa sfida dell’Allianz Stadium si apre con la Juventus che si getta in avanti schiacciando i salentini e sbloccando la gara dopo appena 2 minuti. Grande imbucata centrale di Vlahovic che trova il perfetto inserimento di Koopmeiners che con un preciso sinistro incrociato batte Falcone. Sololaroma.it - Juventus-Lecce 2-1, Tudor domina e soffre nel finale: decidono Koopmeiners e Yildiz Leggi su Sololaroma.it L’anticipo della trentaduesima giornata di Serie A tratermina sul 2-1 per i bianconeri, che conquistano tre punti cruciali nella corsa Champions. I ragazzi dino per tutto l’arco del match portandosi sul doppio vantaggio con le reti dinel primo tempo, per poi soffrire neldopo il gol di Baschirotto. Salentini che continuano la loro striscia negativa mentre la Vecchia Signora sale, almeno per una notte, al terzo posto., il racconto del matchLa sfida dell’Allianz Stadium si apre con lache si getta in avanti schiacciando i salentini e sbloccando la gara dopo appena 2 minuti. Grande imbucata centrale di Vlahovic che trova il perfetto inserimento diche con un preciso sinistro incrociato batte Falcone.

Potrebbe interessarti anche:

Roma vista Lecce - dubbio attacco per Ranieri : poi la Juventus di Tudor

Va bene il tema nuovo allenatore, così come i vari discorsi sui rinnovi dei pilastri della squadra ed un Solet nome caldo per la difesa del futuro, ma il vicino ingresso alla prossima settimana deve ...

Juventus-Lecce - ancora fiducia a Vlahovic. Probabili formazioni - orario e dove vederla

Torino, 11 aprile 2025 - All’Allianz Stadium la Juventus cerca di sfruttare gli scontri diretti in chiave Europa in programma in questa 32° giornata di Serie A (Atalanta-Bologna e Lazio-Roma) per ...

Classifica aggiornata Serie A : come cambia per la Juventus dopo Genoa Lecce

di Redazione JuventusNews24Classifica aggiornata Serie A: come cambia per la Juventus (impegnata domenica alle 18 sul campo della Fiorentina) dopo l’anticipo Genoa Lecce La ventinovesima giornata ...

Calcio: Juventus-Lecce 2-1. Juventus-Lecce 2-1, bianconeri a due volti: Koopmeiners torna e segna, ma che sofferenza finale. Le pagelle. Juventus-Lecce 2-1, pagelle e tabellino: la cura Tudor funziona, tranne sui piazzati. Juventus-Lecce: Formazioni ufficiali e Cronaca in diretta. Calcio: Juventus-Lecce 2-1. Juventus-Lecce LIVE, formazioni ufficiali: c'è Koopmeiners, la scelta su McKennie. Ne parlano su altre fonti

Da quanto emerge da ansa.it: Serie A, Juventus-Lecce 2-1 - Per la 32ma giornata della Serie A di calcio, Juventus-Lecce 2-1: "La mentalità è di approcciare ogni gara come una finale, ogni allenamento e ogni partita bisogna andare al 100%: i ragazzi hanno ...

Lo rende noto fanpage.it: Juventus implacabile con Tudor, 2-1 al Lecce e 3° posto: gol di Koopmeiners e Yildiz - La Juventus batte pure il Lecce (2-1). A Torino i bianconeri rapidamente chiudono la pratica. Tudor migliora la sua media: sette punti in tre partite, ora è terzo, ed essendoci domenica ...

Come riportato da msn.com: Serie A, Juventus-Lecce 2-1: bianconeri momentaneamente in Champions - Juventus- Lecce 2-1: bianconeri momentaneamente in Champions All’Allianz Stadium di Torino Juventus- Lecce finisce 2-1. Bianconeri momentaneamente in Champions, terzi in classifica a quota 59. Decidon ...