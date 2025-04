L ex Dream Village si presenta sale fitness e una parete d arrampicata disegnata da Mauro Corona

Dopo il fallimento, avvenuto nel 2008, e i vari tentativi di rinascita, il centro di via del Benessere a Cordenons è ripartito grazie a una nuova proprietà che qualche tempo fa gestiva il vecchio BodyCenter . Nella giornata di sabato 12 aprile si è svolta.

Dalle pagine di ilgazzettino.it si apprende che: Dream, apre le porte il nuovo villaggio dello sport: è tra le strutture per il fitness più grandi in Italia - ci ha contattato per la prima volta con l'idea di rimettere in piedi l'ex Dream Village - racconta Tellan -. E proprio a Eurosporting va il nostro ringraziamento per il grande lavoro e impegno ...