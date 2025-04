Juventus Lecce le pagelle di CM Koopmeiners è tornato Vlahovic uomo assist Krstovic si ferma al palo

Juventus-Lecce 2-1 pagelle Juventus DI GREGORIO 6.5 C`è la doppia occasione di Krstovic, e c`è la sua parata. Sicura. Sul primo palo. A tog. Leggi su Calciomercato.com 2-1DI GREGORIO 6.5 C`è la doppia occasione di, e c`è la sua parata. Sicura. Sul primo. A tog.

Juventus-Lecce, le pagelle di CM: Koopmeiners è tornato, Vlahovic uomo assist. Krstovic si ferma al palo. PAGELLE E TABELLINO DI JUVE-LECCE 2-1: Tudor Re Mida, Koopmeiners in gol e Yildiz nella storia. Lecce-Juventus 1-1, le pagelle. Lecce-Juventus 1-1, pagelle e tabellino: Rebic decisivo, Thuram spreca a porta vuota. Roma-Juventus, le pagelle di CM: Kalulu e Locatelli decisivi, Vlahovic nervoso. Svilar-Shomurodov top. Pagelle Juve: Cambiaso fa e disfa, Fagioli entra male, Weah non incide. Ne parlano su altre fonti

