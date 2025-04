Basket Serie A 2024 2025 risultati e classifica regular season aggiornata

risultati di tutte le partite e la classifica aggiornata della regular season della Serie A 2024/2025 di Basket. Prende il via una nuova, appassionante stagione del massimo campionato italiano: in vetta si riparte con il duello tra Olimpia Milano e Virtus Bologna, ma occhio anche alle numerose outsider che puntano a giocarsi le proprie carte per tentare l’assalto al titolo.COME VEDERE LA Serie A DI Basket IN DIRETTAclassifica regular seasonTrapani Shark 36pt (18V, 7P)Virtus Segafredo Bologna 36pt (18V, 7P)Germani Brescia 36pt (18V, 7P)Dolomiti Energia Trentino 34pt (17V, 8P)EA7 Emporio Armani Milano 32pt (16V, 9P)Pallacanestro Trieste 32pt (16V, 9P)UNAHOTELS Reggio Emilia 30pt (16V, 10P)Umana Reyer Venezia 28pt (14V, 11P)Bertram Derthona Tortona 28pt (14V, 11P)Banco di Sardegna Sassari 22pt (11V, 14P)Nutribullet Treviso Basket 18pt (9V, 16P)Vanoli Basket Cremona 16pt (8V, 17P)Openjobmetis Varese 16pt (8V, 18P)Napoli Basket 16pt (8V, 18P)Givova Scafati 12pt (6V, 20P)Estra Pistoia 10pt (5V, 20P)risultati regular season1^ GIORNATASabato 28 settembreOre 19:30 – UNAHOTELS Reggio Emilia – Dolomiti Energia Trentino 76-92Ore 20:00 – Trapani Shark – Virtus Segafredo Bologna 88-89Ore 21:00 – Banco di Sardegna Sassari – Givova Scafati 86-97Domenica 29 settembreOre 12:00 – Pallacanestro Trieste – EA7 Emporio Armani Milano 84-78Ore 17:00 – Bertram Derthona Tortona – Vanoli Basket Cremona 80-68Ore 17:30 – Umana Reyer Venezia – Nutribullet Treviso Basket 75-78Ore 18:15 – Germani Brescia – Openjobmetis Varese 118-94Ore 19:00 – Estra Pistoia – Napoli Basket 88-822^ GIORNATASabato 5 ottobreOre 20:00 – Dolomiti Energia Trentino – Umana Reyer Venezia 82-70Ore 20:45 – Nutribullet Treviso Basket – Trapani Shark 71-87Domenica 6 ottobreOre 16:40 – Openjobmetis Varese – Bertram Derthona Tortona 95-105Ore 18:00 – Napoli Basket – Pallacanestro Trieste 83-92Ore 18:00 – Givova Scafati – Germani Brescia 93-95Ore 18:15 – EA7 Emporio Armani Milano – Banco di Sardegna Sassari 100-75Ore 19:00 – Vanoli Basket Cremona – UNAHOTELS Reggio Emilia 74-77Ore 20:00 – Virtus Segafredo Bologna – Estra Pistoia 84-683^ GIORNATASabato 12 ottobreOre 19:00 – Bertram Derthona Tortona – Pallacanestro Trieste 82-85Ore 20:00 – Umana Reyer Venezia – Virtus Segafredo Bologna 68-76Ore 20:30 – UNAHOTELS Reggio Emilia – Nutribullet Treviso Basket 88-64Domenica 13 ottobreOre 12:00 – Banco di Sardegna Sassari – Napoli Basket 94-76Ore 16:30 – Dolomiti Energia Trentino – Openjobmetis Varese 106-100Ore 17:00 – EA7 Emporio Armani Milano – Germani Brescia 88-85Ore 18:15 – Vanoli Basket Cremona – Estra Pistoia 65-66Ore 20:00 – Trapani Shark – Givova Scafati 101-874^ GIORNATASabato 19 ottobreOre 19:30 – Napoli Basket – Vanoli Basket Cremona 81-87Ore 20:30 – Openjobmetis Varese – Trapani Shark 100-109Domenica 20 ottobreOre 16:30 – Germani Brescia – Banco di Sardegna Sassari 94-87Ore 17:00 – Givova Scafati – EA7 Emporio Armani Milano 78-83Ore 17:30 – Estra Pistoia – Umana Reyer Venezia 64-77Ore 19:00 – Nutribullet Treviso Basket – Dolomiti Energia Trentino 76-83Ore 20:00 – Pallacanestro Trieste – UNAHOTELS Reggio Emilia 85-97Mercoledì 6 novembreOre 20:00 – Virtus Segafredo Bologna – Bertram Derthona Tortona 85-815^ GIORNATASabato 26 ottobreOre 19:00 – Vanoli Basket Cremona – Virtus Segafredo Bologna 69-74Ore 19:30 – Trapani Shark – Bertram Derthona Tortona 78-84Ore 20:00 – Nutribullet Treviso Basket – Pallacanestro Trieste 95-100Ore 20:30 – EA7 Emporio Armani Milano – Napoli Basket 89-82Ore 21:00 – UNAHOTELS Reggio Emilia – Germani Brescia 68-80Domenica 27 ottobreOre 16:30 – Umana Reyer Venezia – Givova Scafati 75-69Ore 18:15 – Banco di Sardegna Sassari – Dolomiti Energia Trentino 81-84Ore 19:00 – Varese Basket – Estra Pistoia 102-956^ GIORNATASabato 2 novembreOre 20:30 – Germani Brescia – Trapani Shark 74-95Domenica 3 novembreOre 16:30 – Givova Scafati – Vanoli Basket Cremona 85-77Ore 17:00 – Pallacanestro Trieste – Openjobemtis Varese 107-81Ore 17:30 – Bertram Derthona Tortona – Banco di Sardegna Sassari 71-68Ore 18:15 – Dolomiti Energia Trentino – EA7 Emporio Armani Milano 91-57Ore 19:00 – Napoli Basket – Umana Reyer Venezia 80-81Ore 19:30 – Virtus Segafredo Bologna – Nutribullet Treviso Basket 104-97Ore 20:00 – Estra Pistoia – UNAHOTELS Reggio Emilia 73-707^ GIORNATASabato 9 novembreOre 20:00 – UNAHOTELS Reggio Emilia – Bertram Derthona Tortona 86-82Ore 20:30 – Dolomiti Energia Trentino – Pallacanestro Trieste 76-68Domenica 10 novembreOre 16:30 – EA7 Emporio Armani Milano – Umana Reyer Venezia 79-78Ore 17:00 – Nutribullet Treviso Basket – Givova Scafati 104-75Ore 17:30 – Vanoli Basket Cremona – Germani Brescia 89-100Ore 18:15 – Trapani Shark – Napoli Basket 95-85Ore 19:00 – Openjobmetis Varese – Virtus Segafredo Bologna 104-95Ore 20:00 – Banco di Sardegna Sassari – Estra Pistoia 77-758^ GIORNATASabato 16 novembreOre 20:30 – Givova Scafati – Openjobmetis Varese 94-87Domenica 17 novembreOre 16:30 – Pallacanestro Trieste – Trapani Shark 93-98Ore 17:00 – Estra Pistoia – Dolomiti Energia Trentino 88-92Ore 17:30 – Bertram Derthona Tortona – Germani Brescia 78-85Ore 18:15 – Umana Reyer Venezia – UNAHOTELS Reggio Emilia 59-62Ore 19:30 – Napoli Basket – Nutribullet Treviso Basket 69-84Ore 20:00 – Virtus Segafredo Bologna – Banco di Sardegna Sassari 95-85Lunedì 18 novembreOre 20:00 – Vanoli Basket Cremona – EA7 Emporio Armani Milano 83-959^ GIORNATASabato 30 novembreOre 20:30 – Nutribullet Treviso Basket – Estra Pistoia 91-88Domenica 1 dicembreOre 16:30 – EA7 Emporio Armani Milano – Bertram Derthona Tortona 94-98Ore 17:00 – Openjobmetis Varese – Umana Reyer Venezia 77-86Ore 17:30 – Trapani Shark – Vanoli Basket Cremona 79-73 (OT)Ore 18:15 – Germani Brescia – Virtus Segafredo Bologna 98-97Ore 19:00 – Dolomiti Energia Trentino – Napoli Basket 90-83Ore 19:30 – Banco di Sardegna Sassari – Pallacanestro Trieste 98-86Ore 20:00 – UNAHOTELS Reggio Emilia – Givova Scafati 90-5710^ GIORNATASabato 7 dicembreOre 20:00 – Bertram Derthona Tortona – Nutribullet Treviso Basket 90-95Ore 20:45 – Estra Pistoia – Trapani Shark 88-94Domenica 8 dicembreOre 12:00 – Napoli Basket – UNAHOTELS Reggio Emilia 76-84Ore 16:40 – Umana Reyer Venezia – Banco di Sardegna Sassari 78-84Ore 17:30 – Givova Scafati – Dolomiti Energia Trentino 110-119Ore 18:15 – EA7 Emporio Armani Milano – Virtus Segafredo Bologna 73-82Ore 19:30 – Pallacanestro Trieste – Germani Brescia 65-69Ore 20:00 – Vanoli Basket Cremona – Openjobmetis Varese 78-6011^ GIORNATASabato 14 dicembreOre 20:45 – Bertram Derthona Tortona – Umana Reyer Venezia 89-82Ore 21:00 – Givova Scafati – Estra Pistoia 107-102Domenica 15 dicembreOre 12:00 – Banco di Sardegna Sassari – UNAHOTELS Reggio Emilia 72-79Ore 16:30 – Nutribullet Treviso Basket – Vanoli Basket Cremona 87-84Ore 17:00 – Openjobmetis Varese – EA7 Emporio Armani Milano 94-92Ore 18:15 – Trapani Shark – Dolomiti Energia Trentino 107-99Ore 19:00 – Virtus Segafredo Bologna – Pallacanestro Trieste 70-78Ore 19:30 – Germani Brescia – Napoli Basket 97-8412^ GIORNATASabato 21 dicembreOre 20:30 – Pallacanestro Trieste – Vanoli Basket Cremona 91-83Domenica 22 dicembreOre 16:30 – Umana Reyer Venezia – Germani Brescia 89-90Ore 17:00 – Banco di Sardegna Sassari – Nutribullet Treviso Basket 96-94Ore 17:30 – Estra Pistoia – Bertram Derthona Tortona 89-93Ore 18:15 – Napoli Basket – Givova Scafati 96-94 OTOre 19:00 – UNAHOTELS Reggio Emilia – Openjobmetis Varese 97-80Ore 20:00 – Dolomiti Energia Trentino – Virtus Segafredo Bologna 87-79Lunedì 23 dicembreOre 19:00 – EA7 Emporio Armani Milano – Trapani Shark 105-9013^ GIORNATASabato 28 dicembreOre 20:00 – Vanoli Basket Cremona – Banco di Sardegna Sassari 65-80Ore 20:30 – Openjobmetis Varese – Napoli Basket 89-86Domenica 29 dicembreOre 12:00 – Trapani Shark – UNAHOTELS Reggio Emilia 109-73Ore 16:45 – Bertram Derthona Tortona – Dolomiti Energia Trentino 91-77Ore 17:30 – Virtus Segafredo Bologna – Givova Scafati 97-71Ore 17:30 – Nutribullet Treviso Basket – EA7 Emporio Armani Milano 79-89Ore 18:15 – Pallacanestro Trieste – Umana Reyer Venezia 70-76Ore 19:30 – Germani Brescia – Estra Pistoia 90-8314^ GIORNATASabato 4 gennaioOre 20:00 – Nutribullet Treviso Basket – Germani Brescia 86-84Ore 20:45 – Napoli Basket – Bertram Derthona Tortona 92-83Domenica 5 gennaioOre 12:00 – Banco di Sardegna Sassari – Openjobmetis Varese 81-86Ore 17:00 – Estra Pistoia – EA7 Emporio Armani Milano 82-115Ore 17:30 – Givova Scafati – Pallacanestro Trieste 107-110 OT1Ore 18:15 – Umana Reyer Venezia – Trapani Shark 91-82Ore 18:30 – Dolomiti Energia Trentino – Vanoli Basket Cremona 76-80Ore 20:00 – UNAHOTELS Reggio Emilia – Virtus Segafredo Bologna 57-6915^ GIORNATASabato 11 gennaioOre 19:30 – Bertram Derthona Tortona – Givova Scafati 99-94Ore 20:00 – Germani Brescia – Dolomiti Energia Trentino 83-77Ore 20:30 – Trapani Shark – Banco di Sardegna Sassari 88-68Domenica 12 gennaioOre 16:30 – Vanoli Basket Cremona – Umana Reyer Venezia 78-86Ore 17:00 – EA7 Emporio Armani Milano – UNAHOTELS Reggio Emilia 108-106Ore 18:15 – Openjobmetis Varese – Nutribullet Basket Treviso 92-89Ore 19:00 – Pallacanestro Trieste – Estra Pistoia 80-75Ore 20:45 – Virtus Segafredo Bologna – Napoli Basket 86-7516^ GIORNATASabato 18 gennaioOre 20:00 – UNAHOTELS Reggio Emilia – Pallacanestro Trieste 81-96Ore 20:30 – Dolomiti Energia Trentino – Nutribullet Treviso Basket 101-86Domenica 19 gennaioOre 12:00 – Napoli Basket – Banco di Sardegna Sassari 87-70Ore 17:00 – Umana Reyer Venezia – EA7 Emporio Armani Milano 85-72Ore 17:45 – Givova Scafati – Trapani Shark 66-83Ore 18:15 – Germani Brescia – Bertram Derthona Tortona 98-106 OTOre 19:00 – Estra Pistoia – Openjobmetis Varese 111-96Lunedì 20 gennaioOre 20:00 – Virtus Segrafedo Bologna – Vanoli Basket Cremona 81-6317^ GIORNATASabato 25 gennaioOre 17:30 – Bertram Derthona Tortona – UNAHOTELS Reggio Emilia 67-69Ore 19:00 – Openjobmetis Varese – Germani Brescia 77-118Ore 20:00 – Nutribullet Treviso Basket – Napoli Basket 78-90Ore 20:30 – Trapani Shark – Estra Pistoia 104-60Domenica 26 gennaioOre 16:00 – Vanoli Basket Cremona – Givova Scafati 88-85 OTOre 16:45 – Umana Reyer Venezia – Dolomiti Energia Trentino 70-74Ore 17:00 – EA7 Emporio Armani Milano – Pallacanestro Trieste 87-74Ore 18:15 – Banco di Sardegna Sassari – Virtus Segafredo Bologna 76-6818^ GIORNATASabato 1 febbraioOre 20:00 – UNAHOTELS Reggio Emilia – Vanoli Basket Cremona 78-51Ore 20:30 – Pallacanestro Trieste – Bertram Derthona Tortona 86-72Domenica 2 febbraioOre 12:00 – Napoli Basket – Germani Brescia 90-85Ore 16:00 – Givova Scafati – Banco di Sardegna Sassari 98-82Ore 16:45 – Estra Pistoia – Nutribullet Treviso Basket 84-90Ore 17:30 – EA7 Emporio Armani Milano – Openjobmetis Varese 119-92Ore 18:15 – Dolomiti Energia Trentino – Trapani Shark 83-80Ore 19:00 – Virtus Segafredo Bologna – Umana Reyer Venezia 85-7419^ GIORNATASabato 8 febbraioOre 20:00 – Banco di Sardegna Sassari – EA7 Emporio Armani Milano 72-78Ore 20:30 – Estra Pistoia – Givova Scafati 89-91Domenica 9 febbraioOre 16:00 – Umana Reyer Venezia – Napoli Basket 91-68Ore 16:30 – Nutribullet Treviso Basket – UNAHOTELS Reggio Emilia 90-94 OTOre 17:00 – Openjobmetis Varese – Dolomiti Energia Trentino 79-92Ore 18:15 – Germani Brescia – Pallacanestro Trieste 93-90Ore 19:30 – Bertram Derthona Tortona – Virtus Segafredo Bologna 66-98Ore 20:00 – Vanoli Cremona – Trapani Shark 85-8020^ GIORNATASabato 1 marzoOre 20:00 – Dolomiti Energia Trentino – Bertram Derthona Tortona 85-89Ore 20:45 – UNAHOTELS Reggio Emilia – Banco di Sardegna Sassari 84-58Domenica 2 marzoOre 12:00 – Napoli Basket – Estra Pistoia 70-74Ore 16:30 – Pallacanestro Trieste – Nutribullet Treviso Basket 85-73Ore 17:30 – Givova Scafati – Umana Reyer Venezia 92-96 OTOre 18:15 – Virtus Segafredo Bologna – EA7 Emporio Armani Milano 86-80Ore 19:00 – Germani Brescia – Vanoli Basket Cremona 99-87Ore 20:00 – Trapani Shark – Openjobmetis Varese 106-9321^ GIORNATASabato 8 marzoOre 20:00 – Vanoli Basket Cremona – Napoli Basket 94-85Domenica 9 marzoOre 12:00 – Banco di Sardegna Sassari – Umana Reyer Venezia 96-97Ore 16:00 – Bertram Derthona Tortona – Openjobmetis Varese 89-82 OTOre 16:30 – Estra Pistoia – Germani Brescia 84-97Ore 17:30 – EA7 Emporio Armani Milano – Nutribullet Treviso Basket 90-80Ore 18:15 – UNAHOTELS Reggio Emilia – Trapani Shark 89-94Ore 20:00 – Pallacanestro Trieste – Givova Scafati 88-75Lunedì 10 marzoOre 20:00 – Virtus Segafredo Bologna – Dolomiti Energia Trento 80-7522^ GIORNATASabato 15 marzoOre 20:00 – Germani Brescia – EA7 Emporio Armani Milano 73-79Ore 20:30 – Trapani Shark – Pallacanestro Trieste 131-88Domenica 16 marzoOre 16:45 – Openjobmetis Varese- UNAHOTELS Reggio Emilia 63-78 Ore 17:30 – Dolomiti Energia Trentino – Estra Pistoia 87-64Ore 18:15 – Nutribullet Treviso Basket – Banco di Sardegna Sassari 70-76Ore 19:00 – Givova Scafati – Bertram Derthona Tortona 79-102Ore 19:30 – Napoli Basket – Virtus Segafredo Bologna 93-88Ore 20:00 – Umana Reyer Venezia – Vanoli Basket Cremona 87-7023^ GIORNATASabato 22 marzoOre 20:00 – Pallacanestro Trieste – Virtus Segafredo Bologna 85-78Domenica 23 marzoOre 12:00 – Trapani Shark – Germani Brescia 94-88Ore 16:45 – Banco di Sardegna Sassari – Vanoli Basket Cremona 93-89Ore 17:30 – Bertram Derthona Tortona – Estra Pistoia 94-68Ore 18:15 – EA7 Emporio Armani Milano – Dolomiti Energia Trentino 89-87Ore 19:00 – Givova Scafati – Napoli Basket 81-91Ore 19:30 – UNAHOTELS Reggio Emilia – Umana Reyer Venezia 87-92Ore 20:00 – Nutribullet Treviso Basket – Openjobmetis Varese 88-8624^ GIORNATASabato 29 marzoOre 20:00 – Banco di Sardegna Sassari – Trapani Shark 92-80Domenica 30 marzoOre 16:30 – Openjobmetis Varese – Givova Scafati 95-82Ore 17:30 – Vanoli Basket Cremona – Nutribullet Treviso Basket 94-77Ore 18:15 – Dolomiti Energia Trentino – Germani Brescia 75-78Ore 19:00 – Estra Pistoia – Pallacanestro Trieste 69-89Ore 20:00 – Umana Reyer Venezia – Bertram Derthona Tortona 94-82Lunedì 31 marzoOre 19:45 – Virtus Segafredo Bologna – UNAHOTELS Reggio Emilia 69-45Ore 20:30 – Napoli Basket – EA7 Emporio Armani Milano 95-8725^ GIORNATASabato 5 aprileOre 20:00 – Dolomiti Energia Trentino – Givova Scafati 88-78Ore 20:30 – Bertram Derthona Tortona – Trapani Shark 91-101Domenica 6 aprileOre 17:00 – Pallacanestro Trieste – Napoli Basket 109-82Ore 17:30 – Estra Pistoia – Banco di Sardegna Sassari 63-86Ore 18:15 – Openjobmetis Varese – Vanoli Basket Cremona 85-87 (OT)Ore 19:00 – UNAHOTELS Reggio Emiia – EA7 Emporio Armani Milano 87-78Ore 20:00 – Germani Brescia – Umana Reyer Venezia 97-89Lunedì 7 aprileOre 20:00 – Nutribullet Treviso Basket – Virtus Segafredo Bologna 74-8026^ GIORNATASabato 12 aprileOre 20:00 – Napoli Basket – Openjobmetis Varese 87-97Ore 21:00 – Givova Scafati – UNAHOTELS Reggio Emilia 69-84Domenica 13 aprileOre 12:00 – Trapani Shark – Nutribullet Treviso BasketOre 13:00 – EA7 Emporio Armani Milano – Estra PistoiaOre 17:30 – Banco di Sardegna Sassari – Bertram Derthona TortonaOre 18:15 – Umana Reyer Venezia – Pallacanestro TriesteOre 20:00 – Vanoli Cremona – Dolomiti Energia TrentinoLunedì 14 aprileOre 20:00 – Virtus Segafredo Bologna – 