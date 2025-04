Dedicato a Vialli Cosa è successo lacrime…

successo che, oltre a dare ossigeno alla squadra, è stato carico di emozioni. Attilio Lombardo, collaboratore di Chicco Evani, ha voluto dedicare il risultato al compianto Gianluca Vialli, scomparso troppo presto. Quando, al fischio finale, Lombardo si è trovato al centro del campo, ha alzato le mani al cielo, un gesto che ha subito evocato il ricordo di un grande doriano e amico, simbolo della storia blucerchiata.Il pubblico di Marassi, con ben 28.000 spettatori, ha salutato con gioia l’esordio in panchina di Evani, affiancato da Roberto Mancini, consulente speciale del club. Il gesto di Lombardo è stato un tributo a Vialli, a cui il club e i tifosi doriani sono particolarmente legati. Thesocialpost.it - Dedicato a Vialli! Cosa è successo: lacrime… Leggi su Thesocialpost.it La Sampdoria conquista una vittoria fondamentale per la salvezza, battendo il Cittadella 1-0 grazie al gol di Sibilli al 64?. Unche, oltre a dare ossigeno alla squadra, è stato carico di emozioni. Attilio Lombardo, collaboratore di Chicco Evani, ha voluto dedicare il risultato al compianto Gianluca, scomparso troppo presto. Quando, al fischio finale, Lombardo si è trovato al centro del campo, ha alzato le mani al cielo, un gesto che ha subito evocato il ricordo di un grande doriano e amico, simbolo della storia blucerchiata.Il pubblico di Marassi, con ben 28.000 spettatori, ha salutato con gioia l’esordio in panchina di Evani, affiancato da Roberto Mancini, consulente speciale del club. Il gesto di Lombardo è stato un tributo a, a cui il club e i tifosi doriani sono particolarmente legati.

