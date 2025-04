Amici 2025 diretta quarta puntata del Serale Daniele e Senza Cri al ballottaggio finale

Anticipazionideldi sabato 12 aprileQuarto appuntamento con ildie qui su DavideMaggio.it torna il liveblogging del sabato sera, per seguire e aggiornare minuto per minuto tutto ciò che è accaduto nel corso della registrazione di giovedì (spoiler qui)A partire dalle 21.30 circa, Maria De Filippi conduce la, con la sfida tra le tre squadre guidate dai professori e formate da:Zerbi-Celentano – Alessia, Antonia, Chiamamifaro, Chiara,, Jacopo SolCuccarini-Lo – Francesco,CriPettinelli-Lettieri – Francesca, Nicolò, TrigNOLa sfida è caratterizzata da tre manche, che decreteranno i tre eliminati provvisori, che poi si sfideranno a fineper l’unica eliminazione definitiva prevista. Spetta ai professori della squadra vincente di ogni manche stabilire chi, tra gli sconfitti, debba andare a rischio eliminazione.

