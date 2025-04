Calcio Juventus Lecce 2 1

Juventus batte Lecce 2-1 in uno degli anticipi della 32/a di Serie A. Pronti via e Koopmeiners sblocca la partita al 2'. Al 5' palo del Lecce, subito vicino al pari con Krstovic. Al 33' bis di Yildiz, doppio assist per Vlahovic. Nel finale a segno Baschirotto (87') per i pugliesi. Quotidiano.net - Calcio: Juventus-Lecce 2-1 Leggi su Quotidiano.net batte2-1 in uno degli anticipi della 32/a di Serie A. Pronti via e Koopmeiners sblocca la partita al 2'. Al 5' palo del, subito vicino al pari con Krstovic. Al 33' bis di Yildiz, doppio assist per Vlahovic. Nel finale a segno Baschirotto (87') per i pugliesi.

Lecce-Milan 2-3 - Juventus next gen-Team Altamura 1-2 - Trapani-Monopoli 0-1 Calcio

Il Lecce era in doppio vantaggio (doppietta di Krstovic) nei confronti di un Milan allo sbando. Poi i rossoneri si sono ritrovati e nel quarto d’ora finale hanno realizzato le tre reti della ...

Roma vista Lecce - dubbio attacco per Ranieri : poi la Juventus di Tudor

Va bene il tema nuovo allenatore, così come i vari discorsi sui rinnovi dei pilastri della squadra ed un Solet nome caldo per la difesa del futuro, ma il vicino ingresso alla prossima settimana deve ...

Calcio femminile - Juventus fermata dal Napoli nel 17° turno di Serie A. Como ko contro la Lazio

Calato il sipario sulla penultima giornata della prima fase del campionato di calcio femminile di Serie A. Due i match rimanenti dopo quelli disputati ieri, ovvero la sfida tra Juventus e Napoli e ...

