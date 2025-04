Marathon Bungie svela tanti dettagli su Season Pass contenuti presenti al lancio e molto altro ancora

Bungie ha alzato il sipario su Marathon, il suo ambizioso extraction shooter in arrivo il 23 settembre 2025. Il gioco promette un'esperienza intensa e immersiva, ambientata su Tau Ceti IV, dove i giocatori vestono i panni dei "runner", mercenari cibernetici che hanno abbandonato il corpo umano per ottenere potenziamenti bio-sintetici unici. L'obiettivo è semplice solo in apparenza: entrare, recuperare più bottino possibile e uscirne vivi. La tensione sarà palpabile, perché una volta uccisi, tutto l'equipaggiamento sarà perso, finendo nelle mani degli altri.Subito dopo aver mostrato il gameplay del titolo, Bungie ha rivelato che al lancio Marathon includerà tre mappe (una quarta prevista poco dopo), sei classi di runner, e un Season Pass con contenuti narrativi, cosmetici e attività stagionali.

