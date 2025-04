Maignan riceve la dimissione medica dopo lo spavento sofferto nell’udinese milan

milano. Mike Maignan ha ricevuto la dimissione medica dopo aver trascorso la notte in ospedale Seguendo un Shock forte con Alex Jiménez Nel gioco in cui i Rossoneros hanno battuto 0-4 in Udinese.Era il 51 ° minuto della festa quando tutti gli allarmi furono accesi nello stadio di Friuli. Nel suo tentativo di tagliare una lunga fila che cercava Hassane Kamara, Maignan lasciò rapidamente l’area e finì per schiantarsi pesantemente contro il suo compagno di squadra nel suo entusiasmo di intercettare la palla. Il francese cadde sull’erba in modo spettacolare ed era insolito sull’erba.Nel mezzo della disperazione dei giocatori di entrambe le squadre, lo staff medico entrò rapidamente in campo per servire il calciatore e poi portarlo in ospedale dove trascorreva la notte. Justcalcio.com - Maignan riceve la dimissione medica dopo lo spavento sofferto nell’udinese-milan Leggi su Justcalcio.com 2025-04-12 16:57:00 Il web è in trepidazione:Buone notizie pero. Mikeha ricevuto laaver trascorso la notte in ospedale Seguendo un Shock forte con Alex Jiménez Nel gioco in cui i Rossoneros hanno battuto 0-4 in Udinese.Era il 51 ° minuto della festa quando tutti gli allarmi furono accesi nello stadio di Friuli. Nel suo tentativo di tagliare una lunga fila che cercava Hassane Kamara,lasciò rapidamente l’area e finì per schiantarsi pesantemente contro il suo compagno di squadra nel suo entusiasmo di intercettare la palla. Il francese cadde sull’erba in modo spettacolare ed era insolito sull’erba.Nel mezzo della disperazione dei giocatori di entrambe le squadre, lo staff medico entrò rapidamente in campo per servire il calciatore e poi portarlo in ospedale dove trascorreva la notte.

