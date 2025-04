Vigili del fuoco a porte aperte domenica alla caserma di Mirano

caserma dei Vigili del fuoco di Mirano domenica 13 aprile apre i battenti. Questo significa che è possibile entrarci e visitare questo quartier generale degli operatori del 115. L'apertura è prevista alle 15 e mezz'ora dopo c'è la cerimonia di alzabandiera. Alle 16 iniziano le dimostrazioni. Veneziatoday.it - Vigili del fuoco a porte aperte domenica, alla caserma di Mirano Leggi su Veneziatoday.it Ladeideldi13 aprile apre i battenti. Questo significa che è possibile entrarci e visitare questo quartier generale degli operatori del 115. L'apertura è prevista alle 15 e mezz'ora dopo c'è la cerimonia di alzabandiera. Alle 16 iniziano le dimostrazioni.

