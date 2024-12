Ilfattoquotidiano.it - Sudafrica, tutta la magia della “nazione arcobaleno”

Leggi su Ilfattoquotidiano.it

La punta del continente sembra racchiudernel’identità. Ilè un po’ la voce narranteterra madre, racconta la natura che spazia dal deserto alla foresta pluviale, dall’arida savana alle alture brumose, montagne svettanti e canyon profondi, fitte piantagioni subtropicali che ammantano il paesaggio e vigneti che lo disegnano, e poi le magnifiche spiagge dorate, lambite dall’Atlantico e dall’Indiano. Territori sconfinati e selvaggi, ma anche coltivazioni a perdita d’occhio e miniere che scavano mondi ipogei: l’Occidente ramifica da secoli in questo eldorado ricco di metalli preziosi e gemme rare. La storia testimonia imperialismi e imposizioni, ma anche dialoghi e importanti cambiamenti: quelli capitanati da Nelson Mandela hanno fatto scuola nel mondo. È grazie alla sua instancabile battaglia per i diritti umani e agli interventi illuminati e rivoluzionari che oggi questo magnifico Paese può essere chiamato “la”, come la definì l’arcivescovo Desmond Tutu, unita dalle diversità dopo la caduta dell’Apartheid, un’affascinante realtà multietnica di tanti colori.