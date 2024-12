Ilfattoquotidiano.it - “Stanotte a Roma”, la puntata natalizia di Alberto Angela vince la gara degli ascolti con Federica Panicucci ma niente “boom”

Dopo Firenze, Napoli, Venezia, Milano e Parigi è stata la volta diè tornato in tv con lo speciale “” in onda la sera di Natale su Rai1 e ha vinto la sfidacontro il tradizionale Concerto di Natale in Vaticano trasmesso da Canale 5 e condotto da. Il viaggio ditra le meraviglie della Città Eterna ha conquistato 3 milioni e 58mila telespettatori, pari al 20.9% di share, e si è attestato come il programma più visto della serata in quella fascia oraria. Su Canale 5, il concerto registrato il 14 dicembre all’Auditorium Conciliazione diha raccolto invece 1.572.000 spettatori, pari al 12.7% di share.” quest’anno, però, per il divulgatore scientifico, che ha segnato dati più bassi rispetto a tutte le precedenti edizioni del suo speciale natalizio.