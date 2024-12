Pronosticipremium.com - Saelemaekers si prende la Roma: Ranieri ha il suo esterno

Il 2024 sta per concludersi e ladovrà provare ad ottenere gli ultimi tre punti a disposizione per quest’anno per rimettersi in carreggiata. Contro il Milan sarà una partita sentita sotto ogni punto di vista, soprattutto da un giocatore come Alexis, di proprietà dei rossoneri e arrivato nella Capitale in prestito. Con i giallorossi il belga sta trovando il suo posto in campo, diventando una delle risorse più preziose a disposizione di Claudio. Già con Daniele De Rossi il giocatore aveva dimostrato qualità tattiche che potevano essere utili allasoprattutto sulle corsie esterne, dove Celik non ha mai convinto del tutto. Poi l’infortunio, durato per quasi tutto il mandato di Ivan Juric ed il ritorno in campo nello scacchiere giallorosso soltanto con Claudioche lo ha investito proprio del ruolo didestro tutta fascia, capace anche di svariare in attacco grazie al suo dribbling e all’ottimo fiuto per l’ultimo passaggio.