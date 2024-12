Nerdpool.it - Ritorno al Futuro: festeggia il capodanno con Marty e Doc e la DeLorean a mezzanotte

Ilè un momento perfetto per viaggiare nel tempo, e quale miglior modo di farlo se non conal? La famosa, con il suo design futuristico e la sua capacità di viaggiare nel tempo, è diventata un’icona del cinema e un simbolo di avventura e innovazione. La scena in cuiMcFly, con l’aiuto del Dr. Emmett Brown, raggiunge la fatidica velocità di 88 miglia orarie e viaggia nel tempo è una delle più iconiche nella storia del cinema. Per vivere questa scena in modo ancora più speciale, ti consigliamo di sincronizzarla con il rintocco della.Per fare questo, basta avviarealalle 22:18:30. Quando laraggiunge la velocità di 88 miglia orarie, ti troverai nel cuore dell’azione, mentre i fuochi d’artificio e imenti delsi fondono con l’emozione di un viaggio nel