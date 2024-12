Ilgiornaledigitale.it - Nuova Fiat Coupè: foto ed info di una possibile edizione moderna

Leggi su Ilgiornaledigitale.it

Prodotta tra il 1994 ed il 2000, laè stata la sportiva della casa torinese più potente di sempre. L’auto era disponibile in più versioni con potenze tra 131 e 220 CV. La top di gamma era in grado do toccare i 250 km/h di velocità massima con uno scatto da 0 a 100 in 6,3 secondi. Di tale modello ne sono state prodotte quasi 73 mila unità. Purtroppo a fine carriera la Foatnon è stata riproposta ed ha lasciato scoperto il segmento delle sportive del brand sino al poco fortunato debutto della124 Spider. Per la rinascita di un marchio storico comesarebbe importante lanciare in commercio una sportiva non estrema che darebbe enorme visibilità al marchio. Ora che, grazie a Stellantis ci sono le spalle coperte, la rinascita di una sportiva per la casa italiana sarebbe il giusto toccasana all’immagine del marchio.