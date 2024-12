Game-experience.it - Mighty Morphin Power Rangers: Rita’s Rewind, la recensione

Sono imbattibili, irresistibili, i! Ok, parentesi nostalgica conclusa (forse), e ricordando una serie MUST degli anni ’90, siamo pronti a raccontarvi quella che è stata la nostra esperienza con. Si tratta di un “quasi” ritorno, visto che Digital Eclipse riesuma, titolo edito nel 1994 e che arrivò sulle console dell’epoca (parliamo di SNES, Mega Drive, Game Gear e Game Boy). Pezzi da museo sì, ma colonne portanti per quello che oggi abbiamo il piacere di gustare.L’operazione posta in essere è molto semplice: un porting della precedente esperienza aggiornata con delle feature per migliorare la Quality fo Life lato gameplay, nel tentativo di aggirare l’apatia da ripetitività che si trascina il genere. A tal proposito, parliamo di un beat’em’up a scorrimento orizzontale in stile Pixel art, che ricalca pedissequamente il ritmo di un episodio della serie.