Marotta | Spero di restare a lungo ringiovaniremo la rosa

Leggi su Ilnerazzurro.it

Beppe, nella lunga intervista rilasciata a Sky Sport, ha dato importanti anticipazioni su quella che sarà l’Inter del futuro e sul suo ruolo all’interno della squadra che sarà. Andiamo a vedere nel dettaglio le dichiarazioni dell’attuale presidente nerazzurro.: “la”Ecco le prime parole di: “Voglio continuare acon l’Inter e contribuire a portare altre vittorie ai tifosi nerazzurri. Nello sport bisogna essere ambiziosi per vincere. Quando sento colleghi parlare di obiettivo quarto posto non sono d’accordo, bisogna avere obiettivi anche utopistici per poter arrivare alla vittoria“.si è poi espresso sul nuovo proprietario Oaktree: “Il rapporto con loro è positivo e quotidiano, partecipano attivamente alla vita del club. L’obiettivo finale è quello di garantire una stabilità economico-finanziaria nelperiodo.