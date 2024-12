Oasport.it - LIVE Sci alpino, Prova discesa Bormio 2024 in DIRETTA: primo contatto con la Stelvio. Attesa per Paris

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LAI PETTORALI DI PARTENZA11.06: Gli specialisti della velocità prendono ilprima della gara con una delle piste più belle al mondo, che ospiterà fra poco più di un anno le gare olimpiche, in una competizione che ormai è diventata una classicissima del Circo Bianco.11.03: Inizia sulla celebre pista “”, la consueta tappa post natalizia del circuito iridato che prevede sabato 28 dicembre lalibera e domenica 29 il SuperG, ultima gara dell’anno solare.11.00: Buongiorno e benvenuti alladella primadellalibera di, valevole per la Coppa del Mondo maschile di sciBuongiorno e benvenuti alladella primadellalibera di, valevole per la Coppa del Mondo maschile di sci