Oasport.it - LIVE Ciclocross, Coppa del Mondo Gavere 2024 in DIRETTA: van der Poel trionfa ancora in solitaria!

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA16.23 La nostradella tappa dideldifinisce qui. Grazie per averci seguito e buon proseguimento a tutti.16.21 Ha chiuso in 23a posizione con una buona rimonta il nostro Gioele Bertolini.16.19 Domani quindi sarà il giorno atteso nell’Exact Cross nel primo duello della stagione tra van dere van Aert.16.17 Quarta posizione per van der Haar, poi c’è Verstrynge.16.16 Vanthourenhout è secondo a 26 secondi, poi Nys a 41 secondi. Importante piazza d’onore per il belga Vanthourenhout per incrementare il vantaggio in testa alladel.16.15 165 IN CARRIERA PER MATHIEU VAN DER! Successo straordinario a.16.14 Non sembra avere le energie e il passo Nys per riavvicinarsi a Vanthourenhout.